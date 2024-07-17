На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

«На Солнце зафиксирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка слабее рекордного в этом цикле события — вспышки X8.7, произошедшей 14 мая, примерно в четыре раза, но, тем не менее, стала крупнейшей на Солнце за весь летний период», — сказал Богачев.
Он отметил, что активность Солнца начала заметно расти с 12 июля. За последние четыре дня произошло более 10 вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X (включая сегодняшнюю). Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля. Максимальная сила взрыва сегодня была зафиксирована около 16.30 по московскому времени.
«Последствия взрывных событий на Солнце, вероятно, будут наблюдаться до конца суток. В настоящее время нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли. Однако расположение взрывного центра не исключает такой возможности. Точная информация о возможных последствиях для Земли появится в течение нескольких часов», — сказал Богачев.