На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

Он отметил, что активность Солнца начала заметно расти с 12 июля. За последние четыре дня произошло более 10 вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X (включая сегодняшнюю). Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля. Максимальная сила взрыва сегодня была зафиксирована около 16.30 по московскому времени.