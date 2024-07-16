СК РФ: число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17

В Москве зафиксировано новое массовое отравление — на этот раз шаурмой. За помощью к врачам обратились уже 17 человек, покупавших это блюдо из мяса и теста в киосках на Дмитровском шоссе на севере города. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, у пострадавших выявили сальмонеллез.