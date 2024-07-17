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Подать заявку на техосмотр в Узбекистане можно будет удаленно

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Предпринимателям разрешат проводить техосмотр автомобилей, а владельцы транспортных средств смогут подавать заявки на проверку через ЕПИГУ или мобильное приложение ГСБДД. Это предусмотрено постановлением правительства, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Предприниматели смогут проводить техосмотр автомобилей категорий M1, М2, М3, N1, N2, N3. Для этого им не нужно будет предоставлять копии устава, но их электронные системы должны быть подключены к модулю «Технический осмотр» ГСБДД.

Оставленные через ЕПИГУ или мобильное приложение ГСБДД заявки на техосмотр физических или юридических лиц будут направляться предпринимателю онлайн, а владелец авто получит уведомление о месте и времени проверки через интернет.

Документ вступит в силу 14 октября 2024 года.