Подать заявку на техосмотр в Узбекистане можно будет удаленно

Предприниматели смогут проводить техосмотр автомобилей категорий M1, М2, М3, N1, N2, N3. Для этого им не нужно будет предоставлять копии устава, но их электронные системы должны быть подключены к модулю «Технический осмотр» ГСБДД.
Оставленные через ЕПИГУ или мобильное приложение ГСБДД заявки на техосмотр физических или юридических лиц будут направляться предпринимателю онлайн, а владелец авто получит уведомление о месте и времени проверки через интернет.
Документ вступит в силу 14 октября 2024 года.