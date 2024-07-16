Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города информировали о том, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.
«В Краснодаре введены временные ограничения в подаче электричества. Шестнадцатого июля произошло временное ограничение от Кубанского регионального диспетчерского управления. Отключения коснулись порядка 40% энергосистемы города», — говорится в сообщении.
Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что электричество постепенно возвращается в дома жителей. Службы ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности. Бригады выезжают на устранение отключений по заявкам.
По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества.
«Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости», — прокомментировал мэр города.