Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара

По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества.