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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Оранжевый уровень гидрометеорологической опасности объявлен в Беларуси на предстоящую среду, 17 июля, из-за жары, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +36° 4 м/с 50% 754 мм рт. ст. +33°
Источник: Sputnik.by

Синоптики отмечают, что завтра в республике установится переменная облачность, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В утренние часы в отдельных районах возможен туман, но его интенсивность будет не очень высокой.

Ветер в течение всего дня будет неустойчивый — его скорость будет находиться в диапазоне 3−8 метров в секунду. Во время гроз порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Согласно прогнозам Белгидромета, в дневные часы на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+34°С, а в южной части республики воздух прогреется вплоть до +35°С.

В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.