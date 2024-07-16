Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду

Синоптики отмечают, что завтра в республике установится переменная облачность, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
В утренние часы в отдельных районах возможен туман, но его интенсивность будет не очень высокой.
Ветер в течение всего дня будет неустойчивый — его скорость будет находиться в диапазоне 3−8 метров в секунду. Во время гроз порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
Согласно прогнозам Белгидромета, в дневные часы на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+34°С, а в южной части республики воздух прогреется вплоть до +35°С.
В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.