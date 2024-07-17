Какой сегодня праздник: 17 июля

Этот день является 198-м в григорианском календаре. До конца нового года остается 167 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.
Что интересного произошло 17 июля
Сегодня отмечают День международного правосудия. Праздник отмечается в честь принятия Римского статута Международного уголовного суда 17 июля 1998 года. Международный уголовный суд может осуществлять свои функции на территории любого государства, ратифицировавшего Римский статут, и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства. Работа над ним шла с 9 декабря 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом, и наказании за него и предложила Комиссии права рассмотреть вопрос о желательности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение преступления геноцида.
В России сегодня отмечается День этнографа. Этот профессиональный праздник не имеет официального статуса, но довольно широко празднуется самими этнографами. Считается, что он введен в честь дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая — известного русского этнографа и путешественника. Как утверждают русские этнографы, впервые свой профессиональный праздник они стали отмечать в 70−80-х годах XX века по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Р. Ф. Итса.
Также в России сегодня отмечается День авиации военно-морского флота. Этот род войск предназначен для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолётов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Этот день выбран неслучайно — 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года на Балтике произошел воздушный бой четырех самолетов с гидроавиатранспорта «Орлица» с четырьмя германскими самолетами. Через 80 лет после данного события приказом министра обороны РФ № 253 от
Также сегодня Всемирный день эмодзи. В наше время почти ни одно SMS не обходится без смайлов. В любом телефоне подобных значков порядка двух тысяч: люди, животные, еда и многое другое. Однако на момент появления графического языка число эмодзи составляло всего 170 единиц. Появление подобных пиктограмм было связано с необходимостью пользователей максимально сжато изложить информацию и передать эмоции, возникающие в связи с тем или иным сообщением.
Впервые систему графического языка разработали в Японии: ее создателем считается Сигетака Курита, который изобрел набор эмодзи для пейджеров в начале 1990-х годов. Со временем новые смайлы появились в арсенале мобильных телефонов и компьютеров и распространились по всему миру. Впрочем, несмотря на то что День эмодзи имеет такую историю, отмечать его начали только в 2014 году. Дата празднования 17 июля была выбраны по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря, доступной в наборе смайлов операционной системы iOS.
Также сегодня в мире отмечают День рождения Диснейленда. Есть на свете настоящая мультяшная страна, а точнее парк развлечений, где «живут» все самые любимые сказочные герои детворы.
Интересно будет узнать, что появился на свет этот выдуманный мир 17 июля 1955 года в штате Калифорния, а точнее в городе под названием Анахайм. В тот летний день неутомимый выдумщик и предприниматель, а также отец двух симпатичных дочек Уолт Дисней открыл свой первый увеселительный парк, предназначенный для малышей. Этот проект обошелся первооткрывателю удивительного мира детских развлечений в солидную сумму, составившую почти 17 миллионов долларов.
А еще сегодня самый необыкновенный замечательный день — День дарения подарков. Сегодня надо дарить любые подарки всем близким и незнакомым людям. Главное постарайтесь в эти подарки вложить теплоту своей души с пожеланием счастья и мира. Вместе с подарком вы подарите свою любовь и хорошее настроение. Можно сегодня подарить что угодно — бумажного журавлика, листок с дерева или бусину из кармана, а можно просто подарить улыбку. А кому подарить — решайте сами.
Исторические события 17 июля в мире
1775-й — в США открыт первый в мире военный госпиталь;
1791-й — на Марсовом поле в Париже расстреляна мирная демонстрация, требовавшая отречения французского короля Людовика XVI;
1854-й — в Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога;
1868-й — японская столица перенесена из Киото в Токио;
1902-й — Уиллисом Кэрриером предложен проект первого кондиционера;
1919-й — конец польско-украинской войны;
1968-й — в Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма «Битлз» «Желтая подводная лодка».
Исторические события 17 июля в Казахстане
1998-й — Казахстан и Кыргызстан заключили меморандум о делимитации казахстанско-кыргызстанской государственной границы;
2012-й — в Казахстане создан национальный экспертный совет по мониторингу за ходом реализации масштабного проекта «Западная Европа — Западный Китай», который будет осуществлять контроль за приобретением земель, реагированием на фактические жалобы, воздействием строительства на окружающую среду.
Дни рождения знаменитостей 17 июля в мире
В 1935 году родился Дональд Сазерленд — канадский актер и продюсер (фильмы «Несносные боссы», «Живой товар», «Голодные игры»);
в 1939 году родился Валерий Воронин — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1960), мастер спорта СССР международного класса (1964), заслуженный мастер спорта (1966);
в 1954 году родилась Ангела Меркель — немецкий государственный и политический деятель. С 21 ноября 2005 года — канцлер Германии. Первая женщина на посту канцлера в истории Германии. Лидер партии Христианско-демократический союз с 10 апреля 2000 года. Многократно возглавляла список самых влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes;
в 1958 году родился Вонг Кар-Вай — гонконгский кинорежиссер и сценарист, обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля;
в 1963 году родилась Наталья Пивоварова — российская актриса, певица, бывшая участница группы «Колибри».
Кто родился 17 июля в Казахстане
В 1906 году родился Латиф Хамиди — один из основоположников казахской композиторской музыки, собиратель-этнограф казахской народной музыки;
в 1947 году родился Бахытжан Абишев — художник-скульптор, монументалист, член Союза художников Казахстана, действительный член Академии художеств Казахстана.
День смерти знаменитостей 17 июля в мире
В 1961 году умерла Ольга Форш — советская писательница;
в 1967 году умер Джон Колтрейн — американский джазовый саксофонист;
в 2009 году умер Уолтер Кронкайт — американский тележурналист и телеведущий;
в 2010 году умер Бернар Жиродо — французский актер, писатель, режиссер, сценарист.
17 июля в православном календаре
Православная церковь сегодня вспоминает преподобного Андрея Рублева, иконописца, автора знаменитой иконы «Троица», святителя Андрея Критского, архиепископа и благоверного князя Андрея Боголюбского. В народе праздник прозвали «Налива» за то, что в это время на полях наливаются озимые культуры.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Алексей, Анастасия, Андрей, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Михаил, Николай, Татьяна и Федор.