Какой сегодня праздник: 17 июля

Также в России сегодня отмечается День авиации военно-морского флота. Этот род войск предназначен для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолётов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Этот день выбран неслучайно — 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года на Балтике произошел воздушный бой четырех самолетов с гидроавиатранспорта «Орлица» с четырьмя германскими самолетами. Через 80 лет после данного события приказом министра обороны РФ № 253 от 15.07.1996 г. , 17 июля 1916 года было определено Днем рождения Морской авиации России.