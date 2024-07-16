Комиссия определила приоритетную версию крушения SSJ 100 под Коломной

«Да, такая версия вполне заслуживает внимания. Скорее всего, это так и есть. Это человеческий фактор. Но не летчиков, а технического состава. Такое уже было на Airbus компании Lufthansa (рейс LH-1829. — “Газета.Ru”), который из Испании летел в Мюнхен. Я не помню, какой это был год, но было то же самое. У них тоже были неправильные показания датчиков угла атаки. Тогда все выжили, летчики вывели самолет из пике. Но у них была высота большая, а здесь [у Sukhoi Superjet-100] высота маленькая, просто экипаж ничего не успел бы сделать», — объяснил Литвинов.