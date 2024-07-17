В Минздраве напомнили о необходимости присмотра за детьми у открытых окон

«Детская кататравма, или падение с высоты, влечет за собой тяжелые сочетанные повреждения организма. Часто это жизнеугрожающие состояния, так как связаны в том числе с острой массивной кровопотерей. Дети до шести лет, как правило, падают головой вниз, так как в этом возрасте голова — самая тяжелая часть тела. Потому по характеру травм по частоте на первое место выходят черепно-мозговые травмы, следом за ними идут травмы позвоночника и спинного мозга, а также разрывы внутренних органов и переломы костей. Любое из этих повреждений требует либо оперативного лечения, либо консервативного в условиях реанимации. К сожалению, полностью восстановиться после травмы головного или спинного мозга не способен даже детский организм, поэтому в первый год после травмы дети проходят период реабилитации», — рассказал Антон Назаренко.