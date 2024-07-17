В Минздраве напомнили о необходимости присмотра за детьми у открытых окон

В жару многие открывают окна настежь. Но, даже затянутые сеткой, они повышают риск падения из окон маленьких детей. За год в стране фиксируется около 1000 несчастных случаев, и большая часть — в теплое время года, сообщили в Минздраве России.
«В 70% случаев трагедия происходит в первые 15 минут после того, как ребенок остается без присмотра», — говорит главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава России РФ, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России Антон Назаренко.
«По данным правоохранительных органов и МЧС, ежегодно из окон выпадают около тысячи детей по всей России. Только за 2023 год 118 из них погибли, получив травмы, не совместимые с жизнью. Более половины из выживших становятся тяжелыми инвалидами из-за полученных травм», — рассказал Антон Назаренко.
Более чем половина случаев — падение детей младше 5 лет, чаще это мальчики. Причем дети падают и из открытых окон, и не реже в тех случаях, если окно затянуто противомоскитной сеткой. Они просто опираются на нее, теряют равновесие, прорывают завесу и летят вниз. Несколько лет назад законодатели всерьез обсуждали возможность обязать производителей окон снабжать их защитными механизмами, рассмотрение инициировал знаменитый детский хирург Леонид Рошаль. Однако нововведений в результате дискуссии не появилось — дети редко открывают окна сами, они выпадают из окон, оставленных открытыми родителями.
«Пик несчастных случаев приходится на теплое время года, когда окна часто остаются открытыми на проветривание. В 70% случаев трагедия происходит в течение 15 минут после того, как ребенок остался без присмотра взрослых», — сообщил главный травматолог.
«Детская кататравма, или падение с высоты, влечет за собой тяжелые сочетанные повреждения организма. Часто это жизнеугрожающие состояния, так как связаны в том числе с острой массивной кровопотерей. Дети до шести лет, как правило, падают головой вниз, так как в этом возрасте голова — самая тяжелая часть тела. Потому по характеру травм по частоте на первое место выходят черепно-мозговые травмы, следом за ними идут травмы позвоночника и спинного мозга, а также разрывы внутренних органов и переломы костей. Любое из этих повреждений требует либо оперативного лечения, либо консервативного в условиях реанимации. К сожалению, полностью восстановиться после травмы головного или спинного мозга не способен даже детский организм, поэтому в первый год после травмы дети проходят период реабилитации», — рассказал Антон Назаренко.
Как избежать трагедии? Вот простые правила:
«Если ребенок все-таки выпал из окна, немедленно вызывайте скорую помощь, важно ни в коем случае не пытаться оказать помощь самим! Малейшие осколки костей могут повредить спинной мозг и сделать человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь», — предупредил доктор Антон Назаренко.