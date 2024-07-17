Депутаты изменили норму о сплошных рубках на Байкале

Сейчас в законодательстве есть норма об «уборке неликвидной древесины», согласно которой можно убирать поврежденные деревья. Эта норма может применяться в том числе в лесах, где заготовка древесины запрещена, как, например, на Байкале. Координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин обращал внимание, что при УНД древесину нельзя вывозить из леса, ее оставляют для перегнивания или сжигают, однако при сплошных рубках ее можно вывозить и, соответственно, реализовывать.