Какой сегодня день: 17 июля

Знаете ли вы, что 17 июля родилась бывший канцлер Германии Ангела Меркель? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 17 июля
В 1775 году в США был открыт первый в мире военный госпиталь.
В 1868 году столица Японии была перенесена из Киото в Токио.
В 1918 году в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.
В 1944 году в Москве состоялся Марш пленных немцев по Москве (также Парад побежденных, операция «Большой вальс»).
В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон».
Кто родился 17 июля
Путешественник Николай Миклухо-Маклай (1846−1888).
Автор детективов Эрл Стэнли Гарднер (1889−1970).
Деятель олимпийского движения Хуан Антонио Самаранч (1920−2010).
Бард Юрий Кукин (1932−2011).
Актер Дональд Сазерленд (1935−2024).
Композитор Алексей Рыбников (1945).
Политик Ангела Меркель (1954).
Режиссер Вонг Кар-Вай (1958).
17 июля в православном календаре
В этот день православные чтут память страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, преподобного Андрея Рублева — иконописца, благоверного князя Андрея Боголюбского, святителя Андрея Критского, преподобной Марфы Антиохийской. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца.
Именины
17 июля именины у Петра, Митрофана, Назара, Ивана, а также у Марии, Марфы и Софьи.