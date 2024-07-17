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Какой сегодня день: 17 июля

Этот день является 199-м в григорианском календаре. До конца года остается 167 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 17 июля родилась бывший канцлер Германии Ангела Меркель? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 17 июля

В 1775 году в США был открыт первый в мире военный госпиталь.

В 1868 году столица Японии была перенесена из Киото в Токио.

В 1918 году в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.

В 1944 году в Москве состоялся Марш пленных немцев по Москве (также Парад побежденных, операция «Большой вальс»).

В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Кто родился 17 июля

Путешественник Николай Миклухо-Маклай (1846−1888).

Автор детективов Эрл Стэнли Гарднер (1889−1970).

Деятель олимпийского движения Хуан Антонио Самаранч (1920−2010).

Бард Юрий Кукин (1932−2011).

Актер Дональд Сазерленд (1935−2024).

Композитор Алексей Рыбников (1945).

Политик Ангела Меркель (1954).

Режиссер Вонг Кар-Вай (1958).

17 июля в православном календаре

В этот день православные чтут память страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, преподобного Андрея Рублева — иконописца, благоверного князя Андрея Боголюбского, святителя Андрея Критского, преподобной Марфы Антиохийской. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца.

Именины

17 июля именины у Петра, Митрофана, Назара, Ивана, а также у Марии, Марфы и Софьи.