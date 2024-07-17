В иконах святого ученые нашли совершенное знание законов математики

И тут самое время воскликнуть: «Стоп! О чем вы? Где русский Андрей Рублев, а где итальянский купец и математик Леонардо Пизанский, сын Боначчи, по прозвищу Фибоначчи!» Давайте разбираться. В 1202 году, то есть за два века до создания нашего Евангелия Хитрово купец и математик Леонардо из города Пизы написал главный труд своей жизни «Книгу абака» — «Книгу вычислений» («абаком» Леонардо Пизанский называл арифметические вычисления). В своей книге итальянец убеждал читателей в преимуществе десятичной системы исчисления, и делал это так успешно, что мы все, кроме программистов, и по сей день ее используем — удобно, пальцев на руках у нас ведь тоже десять. Леонардо не был автором десятичной системы, он подсмотрел ее у восточных математиков. Достоинство труда было в том, что он понятно растолковывал торговцам, архитекторам, строителям, мореплавателям — всем, кому приходится иметь дело с арифметикой, — правила сложения, вычитания и умножения в новой для итальянцев системе исчисления. Этим Леонардо не ограничился, он растолковал теорию делимости и даже описал свойства числового ряда, который впоследствии и был назван числами Фибоначчи. Что за зверь? Все просто, числа Фибоначчи — это такой ряд чисел, где первое число — 0, второе — 1, а каждое последующее равно сумме двух предыдущих. То есть ряд: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее. Последовательность Фибоначчи тоже была придумана не итальянцем, ее знали еще в Древней Индии. Но Леонардо из Пизы поместил эту последовательность чисел в свою книгу в виде задачки про непрерывно размножающихся кроликов, и через столетия задачка, а точнее выявленная в ней последовательность чисел, так заинтересовала математиков, что они начали плотно ее изучать. Причем до сих пор не могут остановиться. И вот когда европейские математики начали исследовать числа Фибоначчи, это привело к грандиозным открытиям, перевернувшим и науку, и искусство.