Фильмы «Родины» — Кто вы, мистер Миклухо-Маклай?

Он хотел, чтобы Россия получила возможность создать морскую базу в Тихом океане. Поэтому добивался постройки русских поселений в малоизученных местах Новой Гвинеи. Но не забывал о своих научных интересах и готов был на любые приключения. Их ему выпало с лихвой, ведь на диком острове, где высадился русский путешественник, обитали истинные дикари. И они были не прочь оказать ему честь — устроить людоедский пир, закусив белым пришельцем.