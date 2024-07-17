Фильмы «Родины» — Кто вы, мистер Миклухо-Маклай?

Николая Миклухо-Маклая австралийцы считают основателем их национальной этнографической школы. Англичане и немцы подозревали в авантюризме и шпионской деятельности. Папуасы чтили его как преданного друга и защитника. Покоренные этим необыкновенным человеком женщины не могли забыть его любовные чары…
">Николай Николаевич Миклухо-Маклай с папуасом Ахматом. 1874−1875 год. Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого
Он хотел, чтобы Россия получила возможность создать морскую базу в Тихом океане. Поэтому добивался постройки русских поселений в малоизученных местах Новой Гвинеи. Но не забывал о своих научных интересах и готов был на любые приключения. Их ему выпало с лихвой, ведь на диком острове, где высадился русский путешественник, обитали истинные дикари. И они были не прочь оказать ему честь — устроить людоедский пир, закусив белым пришельцем.
Дипломатический талант Николая Миклухо-Маклая проявился и в этой экзотической обстановке. Папуасы прониклись к нему совсем не гастрономическим почтением и даже подарили в жены двенадцатилетнюю девочку. Но «подарок» стал причиной краха личной жизни Миклухо-Маклая. Его давняя любовь из «другой» жизни отказалась от него, их отношения оборвались.
Путешественник и ученый не мог оставаться в стороне от большой политики. Особенно когда отношения морских держав на Тихоокеанском побережье обострились. Министерство иностранных дел России получало от ученого точные и своевременные сообщения о расстановке сил в этой части света. Документальный фильм «Среди людоедов» раскрывает историю великого путешественника.