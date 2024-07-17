Лишение прав за оставление места ДТП предложили заменить штрафом

«Есть умышленное покидание места ДТП, а есть неумышленное или вынужденное, но с обязательствами компенсировать причиненный незначительный ущерб. Мы предлагаем дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для тех, кто оставил место ДТП. Помимо прочего, мы защищаем людей от мошенников. Буквально накануне наш коллега-автоэксперт Александр Шумский опубликовал историю о задержании банды автоподставщиков, которые также прибегали к уловке — вымогатели просто пугали людей тем, что те скрылись с места ДТП, за что однозначно полагается лишение права управления ТС. А сколько небольших, практически бытовых историй — например, в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины или чуть “притер”, не заметив, что фактически стал участником ДТП, и продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приемов для вымогания денег. Проект вносится с целью защиты автовладельцев в подобных ситуациях, но при этом подчеркнуто оставляет исключительно за судьей право определять степень виновности водителя», — пояснил депутат.