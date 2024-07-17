Верность курсу: по книге легендарного журналиста газеты снимут фильм

— Главное, что нас сближало со Стасиком, — курсовые, факультетские капустники, которые мы делали вместе. Стасик имел блистательный музыкальный слух, прекрасно пел, как и наш общий друг Гриша Водолазов. После поездки на целину мы сочинили отдельный капустник, там у нас была «Целинная рапсодия». Я ее давно забыл, а Стасик, обладая потрясающей памятью, и по прошествии многих лет помнил и ее, и все остальные песни из наших университетских постановок. Я благодарен его памяти в прямом и переносном смысле, — вспоминает о Станиславе Викторовиче в беседе с «Известиями» Марк Розовский.