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Белорусский врач назвал технику, как быстро уснуть

Белорусский врач назвал способ, как можно быстро уснуть.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в эфире телеканала ОНТ назвал способ, как быстро уснуть. На это обратило внимание издание sb.by.

Для того, чтобы побыстрее уснуть, доктор советует следующую технику, связанную с напряжением мышц. Надо сесть на стул, затем напрячь и расслабить мышцы лица.

— После этого выпрямите руки, напрягите их, а затем тоже расслабьте, — сказал Шевцов.

Потом следует напрячь, а потом расслабить руки и грудную клетку, ноги, стопы и пальцы.

— Далее сделайте глубокий вдох, затем выдохните и расслабьтесь полностью, — завершил врач.

здоровье