На Иссык-Куле завершилась Летняя школа ГИТИСа

По мнению ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского, школа ГИТИСа на Иссык-Куле — это не только счастливая возможность побывать в одном из самых красивых мест нашей планеты, но и ежедневные занятия с лучшими педагогами института по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. «То, что эта школа проходит в третий раз, для нас большая радость. Мы дорожим тем, что проект реализован при поддержке министра культуры КР Алтынбека Максутова. Каждый раз мы приглашаем третью страну-участника. В нынешнем году это Казахстан. Та радость, которую мы переживаем уже третий год подряд, неизменна. Организатором школы был и остается наш замечательный выпускник, режиссер Уланбек Омуралиев», — отметил ректор.