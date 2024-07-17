На Иссык-Куле завершилась Летняя школа ГИТИСа

Очередная Летняя школа Российского института театрального искусства (ГИТИСа) завершила свою работу на Иссык-Куле. В течение 10 дней педагоги вуза проводили мастер-классы и тренинги для будущих актеров и режиссеров из театральных училищ Казахстана и Кыргызстана.
На этот раз в школе приняли участие 26 человек. От ГИТИСа — заведующий кафедрой сценической пластики Айдар Закиров, старший преподаватель кафедры сценической речи Лариса Кайдалова, старший преподаватель кафедры мастерства актера Татьяна Морозова и студенты режиссерского факультета мастерской Евгения Каменьковича.
— У наших педагогов всегда творческий подход. Я считаю, что учить, как 10 лет назад, уже нельзя, потому что театр — дело живое. Есть вещи, которые должны быть современными, — поделился Айдар Закиров с местными журналистами.
По словам советника ректора ГИТИСа по международным специальным проектам Ирины Жуковой, студенты, которые участвовали в школе, учатся у наставников, у которых своя методика преподавания. «В свою очередь мы предоставляем им возможность познакомиться с особенностями другой театральной школы, с другими педагогами. Это, несомненно, поможет им в их творческой жизни. Ребята, к примеру, смогли освоить новые упражнения по сценической речи и актерскому мастерству», — пояснила она.
Часть занятий проходила прямо на пляже. Атмосфера в школе, как отметила Ирина Жукова, была дружественной. «Все перезнакомились, хорошо узнали друг друга, — добавила она. — Эти связи будут поддерживаться и после».
Стоит отметить, что ГИТИС, начиная с 2022 года, провел уже третью Летнюю школу на Иссык-Куле. Проект становится доброй традицией, которая, как обещают в театральном вузе, будет продолжаться и впредь.
По мнению ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского, школа ГИТИСа на Иссык-Куле — это не только счастливая возможность побывать в одном из самых красивых мест нашей планеты, но и ежедневные занятия с лучшими педагогами института по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. «То, что эта школа проходит в третий раз, для нас большая радость. Мы дорожим тем, что проект реализован при поддержке министра культуры КР Алтынбека Максутова. Каждый раз мы приглашаем третью страну-участника. В нынешнем году это Казахстан. Та радость, которую мы переживаем уже третий год подряд, неизменна. Организатором школы был и остается наш замечательный выпускник, режиссер Уланбек Омуралиев», — отметил ректор.
— Школа ГИТИСа по методикам театрального образования — это один из важнейших проектов. С одной стороны, он позволяет нам продвигать традиции классического российского театрального образования за рубежом. А с другой — отстаивать и поддерживать статус института как методического центра, каковым мы сегодня являемся, причем не только на пространстве СНГ. Конечно, это еще и замечательные встречи, обретение друзей и установление новых профессиональных связей, — добавил он.
Кстати.
ГИТИС с Кыргызстаном вот уже несколько лет связывает не только реализация этого проекта, но и другие, не менее интересные и полезные для культурной сферы республики инициативы. В 2023 году, к примеру, вуз впервые за 40 лет набрал граждан КР для обучения на факультете новых направлений сценического искусства. В текущем году эта практика продолжится.