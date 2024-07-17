Алена Иванова: Продолжая трудиться на госслужбе, я работала звонарем

И возвращаясь к удивительной истории наших помощников: звонит мне российский журналист Марина Ахмедова и предлагает сделать репортаж о нашей работе, чтобы собрать средства именно среди россиян на приобретение продуктов для нуждающихся. После выхода ее материала за трое суток нам перевели порядка 700 тысяч рублей. Но и это не все! Прочла статью девушка Ульяна из Америки, связалась со мной и сказала, что хочет присылать нам новую одежду. И до сих пор таким образом нас поддерживает. А года через два, когда мы с ней общались, я услышала что-то очень знакомое в ее интонации и спрашиваю: «Ульяна, вы из России?» Ответ меня поразил. Оказалось, она из Ижевска, где я тоже жила несколько лет. Наши дома стояли напротив друг друга, мы примерно одного возраста, но никогда не встречались. Меня это потрясло до глубины души. Я подумала: «Господи, какими чудными путями ты все устраиваешь!».