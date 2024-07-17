Успех компании — результат усилий каждого

— Успех компании — это результат усилий каждого из ее сотрудников, — подчеркнул Роман Клиомфас. — Благодаря профессионализму коллектива, наш филиал продолжает наращивать темпы и эффективность своей работы. И, конечно, мы готовы передавать свой опыт молодым специалистам, которых ждем в наших подразделениях!