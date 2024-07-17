Успех компании — результат усилий каждого

Группа компаний «ЛокоТех» отметила заслуги сотрудников региональных филиалов. Были отмечены специалисты, которые своей работой внесли весомый вклад в развитие компании, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и ответственности. Награждения были приурочены к 50 летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Директор филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» Роман Клиомфас был награжден почетной грамотой за подписью генерального директора компании «ЛокоТех» Андрея Власенко. Руководство отметило многолетний труд Романа Клиомфаса в железнодорожной отрасли и высокую эффективность работы филиала под его началом.
Вся профессиональная биография Романа Викторовича — а это более 23 лет — связана с железнодорожной отраслью. Начинал слесарем подвижного состава в сервисном локомотивном депо «Северобайкальск». Работал бригадиром, мастером участка, заместителем начальника депо, начальником ремонтного локомотивного депо. А в феврале 2021 года возглавил филиал «Восточно-Сибирский» компании «ЛокоТех-Сервис».
Также грамотами генерального директора «ЛокоТех» награждены работники сервисного локомотивного депо «Северобайкальск»: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания Дмитрий Пищулин и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Эдуард Харасов.
— Успех компании — это результат усилий каждого из ее сотрудников, — подчеркнул Роман Клиомфас. — Благодаря профессионализму коллектива, наш филиал продолжает наращивать темпы и эффективность своей работы. И, конечно, мы готовы передавать свой опыт молодым специалистам, которых ждем в наших подразделениях!
ООО «ЛокоТех-Сервис» — российская компания, осуществляющая сервисное обслуживание тягового подвижного состава. Входит в группу активов под управлением ООО «ЛокоТех» (группа компаний «ЛокоТех»).
">