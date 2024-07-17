Если Демешин творчески подойдет к работе, то дела пойдут — глава совета Нанайского района

— Если человек будет работать, он всегда справится. У нас край богатый. Но некоторые товарищи выбрали не тех людей на местах. Все это негативно влияет на наш край. Старая команда, которая работала еще с советских времен, постепенно обновлялась, но управляла также, как и раньше. Позже знающие люди уволились, пришла молодежь, которая не знает, как работать, — отметил председатель общественного совета Нанайского района Александр Булдаков.