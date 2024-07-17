Если Демешин творчески подойдет к работе, то дела пойдут — глава совета Нанайского района

Так, жители села Найхин обеспокоены ликвидацией пункта скорой помощи, так как до районной Троицкой больницы далеко добираться. В свою очередь, Демешин подчеркнул, что неотложная помощь в селе Найхин сохраняется и обеспечивает быструю доставку пациентов в Троицкое. Для оптимизации работы была поставлена задача усилить разъяснительную работу с населением по поводу действий и решений властей.
Также остро стоит проблема нехватки кадров. Для решения данной проблемы было поручено подготовить предложения по предоставлению арендного жилья для медицинских специалистов в сельских поселениях.
Нынешний врио губернатора хорошо знает проблемы Хабаровского края и его районов. В силу своей прошлой работы в контрольно-надзорном ведомстве он сам неоднократно указывал на них местным и краевым чиновникам. Теперь же он их сам решает, изыскивая ресурсы и предпринимая системные шаги.
— Если человек будет работать, он всегда справится. У нас край богатый. Но некоторые товарищи выбрали не тех людей на местах. Все это негативно влияет на наш край. Старая команда, которая работала еще с советских времен, постепенно обновлялась, но управляла также, как и раньше. Позже знающие люди уволились, пришла молодежь, которая не знает, как работать, — отметил председатель общественного совета Нанайского района Александр Булдаков.
Не менее важной является необходимость строительства новой школы в селе Троицкое, так как число детей в Нанайском районе увеличивается, и капитальный ремонт не решит проблему. По решению главы края начата подготовка заявок в рамках программы комплексного развития сельских территорий, а также поиски софинансирования от частного инвестора. На данный момент выделены средства на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) для новой школы с дошкольными местами в селе Верхний Нерген.
В рамках визита врио губернатора также удалось посетить хирургическое отделение Троицкой районной больницы, где также подняли проблему кадров и жилья для медицинских работников. Для ее минимизации было дано поручение подготовить ПСД на капитальный ремонт отделения с договоренностью о финансировании от Русской медной компании.
Однако на этом проблемы района не заканчиваются. Жители обратились к Дмитрию Демешину с жалобами на плохое состояние дорог в Троицком из-за строительства водовода и состояние подъездных путей ко многим селам района. Глава не оставил в стороне и этот проблемный аспект.
Так с 22 июля будут начаты работы по ямочному ремонту в Нанайском районе. Вместе с тем многие поселенцы сетовали и на перерывы в электроснабжении, в следствие чего был поставлен курс на заключение договора на три года с ДРСК по передаче на обслуживание районных электрических сетей к 15 августа.
— Я считаю, что если Демешин творчески подойдет к работе, то дела пойдут. Ведь пароход не может плыть без капитана, даже если он плохой. Президент же не просто так его назначил. Мы здесь, чтобы работать. И этот список проблемных объектов, этот каталог, нужно исправлять. Надеюсь, что дела пойдут. Посмотрим, как все будет, — выразил надежду Александр Булдаков.
Дмитрий Демешин вывел на новый уровень практику поездок по муниципалитетам края. Ему интересны не красивые объекты или беспроблемные участки, а те вопросы, на которые жалуются жители и просят в его социальных сетях обратить на это внимание. Так одной из самых акцентирован тем поездки врио губернатора в Нанайский район стала проблема доступности медицинской помощи, для решения которой врио губернатора на месте предложил ряд решений.