В столице Кыргызстана ликвидируют троллейбусный парк

— Одним из условий выдачи кредита (50 миллионов долларов, из них 25 — кредитные, 25 — грантовые) является предоставление готового депо и электрических подстанций для их подзарядки, — утверждает Бермет Борубаева. — У нас уже имеется готовое депо — троллейбусное. Вот на него и покушаются городские власти. Но возникает много вопросов: как будут работать электробусы в нашем резко континентальном климате, когда летом температура может доходить до 50 градусов, а зимой до — 35? Сколько людей останется без работы, если ликвидировать троллейбусное управление? Смогут ли водители троллейбусов переквалифицироваться и пересесть на электробусы? И, в конце концов, для чего менять один вид экологически чистого транспорта на другой? Почему нельзя их совмещать?