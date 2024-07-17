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Отставание от графика работ по капремонту школы выявили в Хабаровском крае

Прокурор Ванинского района Константин Савин проверил ход проведения работ по капитальному ремонту образовательной школы в п. Октябрьском, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Источник: Freepik

Выявлены отставание от графика работ, отсутствие ограждения строительной площадки, а также нарушения правил охраны труда и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По итогам выезда прокурор района внес представление руководителю ООО «ВВК-Недвижимость». Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда).

Также прокурор объявил предостережение начальнику управления образования администрации района о недопустимости срыва срока ремонтных работ до начала учебного года.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

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