Отставание от графика работ по капремонту школы выявили в Хабаровском крае

Выявлены отставание от графика работ, отсутствие ограждения строительной площадки, а также нарушения правил охраны труда и санитарно-эпидемиологического законодательства.
По итогам выезда прокурор района внес представление руководителю ООО «ВВК-Недвижимость». Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда).
Также прокурор объявил предостережение начальнику управления образования администрации района о недопустимости срыва срока ремонтных работ до начала учебного года.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.