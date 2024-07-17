В Хабаровском крае ввели новую меру поддержки для семей, взявших на воспитание детей-сирот

Как отметили в Минсоцзащиты края, это уже третья мера поддержки, которую инициирует Дмитрий Демешин в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее глава региона подписал постановления, по которым семьи Хабаровского края могут получить миллион рублей при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки и получить ежегодную единовременную выплату для школьников в размер 5 тысяч рублей — материальную помощь удалось повысить более чем в 4 раза.
— В Хабаровском крае ведется планомерная работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи. Для тех, кто решает взять на воспитание ребенка предусмотрены меры социальной поддержки. Отрадно, что в Год семьи по поручению Дмитрия Демешина эти меры только увеличиваются. Такая помощь очень своевременна. Семьи, давно мечтающие подарить свое тепло и любовь приемному ребенку, будут более уверенны в своих финансовых возможностях, — отметил министр социальной защиты края Александр Дорофеев.
На 1 июля 2024 года в приемных семьях края воспитываются 4 319 детей. С заявлением о назначении единовременной денежной выплаты можно обратиться в отдел опеки и попечительства по месту жительства. Денежные средства будут выплачиваться опекуну или попечителю, принявшему на воспитание детей с 1 июля 2024 года по истечении 6 месяцев после установления опеки или попечительства.
Напомним, что существуют и другие меры государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По федеральному законодательству предусмотрено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот) от 24 567 до 32 756,43 рублей в зависимости от районного коэффициента. Кроме того, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячно предоставляются денежные средства на содержание, путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации. Школьники и студенты из данной категории имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.