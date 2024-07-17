В Хабаровском крае ввели новую меру поддержки для семей, взявших на воспитание детей-сирот

Напомним, что существуют и другие меры государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По федеральному законодательству предусмотрено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот) от 24 567 до 32 756,43 рублей в зависимости от районного коэффициента. Кроме того, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячно предоставляются денежные средства на содержание, путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации. Школьники и студенты из данной категории имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.