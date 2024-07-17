АО «РЭС» сменило маркетинговое наименование на «Россети Новосибирск»

В июле 2024 года начнется поэтапное внедрение нового фирменного стиля компании. В числе первоочередных мероприятий — адаптация сайта компании, переход на новые шаблоны документов, обновление вывесок на зданиях и энергообъектах, расположенных в наиболее людных местах или вблизи автодорог. Замена остальных носителей фирменного стиля будет осуществляться по мере их естественного износа и окончания сроков амортизации в рамках утвержденного бизнес-плана «Россети Новосибирск».