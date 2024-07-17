В МЧС назвали количество официальных пляжей в Красноярском крае

«Очень важно контролировать вблизи водоемов досуг детей — не оставляйте их без присмотра у воды. Во время купания не забывайте об элементарных правилах безопасности: нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться различные травмоопасные предметы: бревна, большие камни, коряги и другое; не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина; нельзя подплывать к проходящим судам, цепляться за лодки; нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва; опасно купаться в нетрезвом состоянии; в случае происшествия не стесняйтесь позвать на помощь, но ни в коем случае нельзя подавать крики ложной тревоги», — призвали в ГУ МЧС.