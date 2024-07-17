В МЧС назвали количество официальных пляжей в Красноярском крае

На сегодняшний день в Красноярском крае функционируют 16 официальных пляжей. Из них 10 расположены на закрытых территориях детских оздоровительных лагерей и базах отдыха. Об этом рассказали в ГУ МЧС.
Для всего населения общедоступны только 6 пляжей:
- Красноярск, остров Татышев, река Енисей;
- Дивногорск, поселок Манский, ул. Веселый переулок, 1б, река Мана;
- Емельяновский район, 3-й км автодороги Емельяново — Аэропорт, озеро Семирадское;
- Железногорск, микрорайон Заозерный, Кантатское водохранилище.
- Новоселовский район, в 6 км от поселка Анаш, Красноярское водохранилище, Енисей;
- Абанский район, поселок Абан, ул. 1 Мая, 1 В, река Абан.
В этих специально оборудованных местах есть посты спасателей и медицинских работников, которые могут оперативно оказать первую помощь в случае происшествия. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам систематически проверяют пляжи на соответствие всем требованиям безопасности.
Отметим, с начала лета на водоемах Красноярского края утонули уже 52 человека, из них 6 детей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года утонули 33 человека, в том числе 10 детей.
Чтобы не пополнить трагическую статистику, спасатели просят жителей купаться и отдыхать у воды только в специально отведенных для этого местах и не пренебрегать мерами предосторожности.
«Очень важно контролировать вблизи водоемов досуг детей — не оставляйте их без присмотра у воды. Во время купания не забывайте об элементарных правилах безопасности: нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться различные травмоопасные предметы: бревна, большие камни, коряги и другое; не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина; нельзя подплывать к проходящим судам, цепляться за лодки; нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва; опасно купаться в нетрезвом состоянии; в случае происшествия не стесняйтесь позвать на помощь, но ни в коем случае нельзя подавать крики ложной тревоги», — призвали в ГУ МЧС.