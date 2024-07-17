Эксперты рассказали, какие профессии будут актуальны через 50 лет

Для того, чтобы быть востребованным на рынке труда и через 5, и через 10, и через 50 лет нужно совершенствовать два ключевых навыка — навыки адаптации к изменениям и обучению, считает международный HR-эксперт, клинический психолог, хантер Зулия Лоикова.
По ее мнению, стремительный рост городского населения и агломерация крупных городов будет способствовать появлению удаленных сотрудников.
Роботы и ИИ смогут вместо людей выполнять рутинную неквалифицированную работу.
«Пропадет связь: работодатель-сотрудник, многие сотрудники будут одновременно заняты в нескольких компаниях, также сотрутся границы рабочего времени — 40 часов в неделю, отпуска уйдут в историю. Люди будут работать над разными проектами и реализовывать свой потенциал, основной фокус человека будет направлен на развитие себя и своих навыков», — уверена эксперт.
Она также отмечает, что все меньше людей будет участвовать в работах, связанных с опасными и вредными для жизни условиями.
«За 50 лет можем получить такой же прогресс, который произошёл за прошедшие 100 лет (с 1920 по 2020 годы)», — замечает Лоикова.
В качестве основного навыка работодатели продолжат рассматривать способности к аналитическому мышлению. Кроме этого, большую роль в требованиях к работникам продолжат играть креативное мышление, умение решать проблемы, мотивация и любознательность, способность адаптироваться к переменам на рабочем месте, высокая стрессоустойчивость, умение обучаться и применять навыки на деле быстро, и непрерывное обучение и повышение квалификации на протяжении всей карьеры.
Всё больше будут цениться навыки по работе с большими данными, технологическая грамотность, а также умение эффективно использовать инструменты ИИ в разных отраслях экономики.
«Наступает время фрилансеров, дизайнеров, психологов, носителей знаний, которое придет на смену эре стартаперов и офисных менеджеров. Все это приведет к коренным изменениям в экономике. Робот станет краеугольным камнем будущей экономики. Энергетика уйдет от нефти к новым источникам, программирование выйдет на новый уровень», — полагает эксперт.
«Вовлеченные в здоровье и долголетие своих сотрудников работодатели выигрывают на рынке труда. Поколение “Альфа”, которые находятся к этому времени в самом расцвете сил и являют собой ядро экономически активного населения, очень гармонично станут сочетать свой труд с трудом роботов, которые заменят и изменят большинство профессий. Человек все еще принимает решения, потому что юридическую ответственность никто не отменял, а вверить ее можно только человеку. И за пультом мониторинга и удаленного управления несколькими объектами будет сидеть человек, соответствующей профессиональной квалификации», — подчеркивает автор программы «Молодость и Долголетие» на mediametrics, представитель ОПОРы России Юлия Смирнова.
Дизайнер виртуальной реальности. По прогнозам экспертов, совсем скоро, помимо привычных игр, появятся офисы виртуальной реальности, музеи и другие объекты, посетить которые можно, не выходя из дома. Проектировать их будут дизайнеры нового поколения.
Биохакеры, т.е. специалисты, которые проводят исследования по молекулярной биологии. Планируется, что они смогут участвовать в разработке лекарств для лечения сложных заболеваний.
Разработчики робоэтики. В связи с развитием искусственного интеллекта, появляется необходимость в специалистах, которые будут заниматься разработкой этических норм для роботов. Это связано с тем, что возможно появление машин, способных нанести вред человеку.
Аналитик Интернет-вещей. Сейчас практически вся техника и электроника оснащена своим «мозгом». Прогнозируется, что в скором времени потребуется специалисты, которые смогут интегрировать все приборы в единую систему по принципу «умного дома».
Специалист по восстановлению экосистем. Уже сейчас многие животные и растения становятся исчезающим видом. Предполагается, что специалисты данного профиля смогут «возрождать» окружающую среду благодаря заранее собранному генетическому материалу.
Виртуальные экскурсоводы и digital-комментаторы. По данным экспертов, совсем скоро виртуальные экскурсии потеснят реальные. Здесь как раз и понадобятся данные специалисты, владеющие технологиями виртуальной реальности.
Куратор персональных данных. Можете ли вы себе представить, что в скором времени компьютер сможет записывать наши мысли, воспоминания, планы и делиться ими в социальных сетях? Специалист такого профиля сможет объединить всю информацию в единый поток и адаптировать его.
1. Цифровая грамотность: умение работать с новыми технологиями, программирование, аналитика данных и кибербезопасность.
2. Креативность и инновации: способность генерировать новые идеи, решать нестандартные задачи и адаптироваться к быстро меняющейся среде.
3. Коммуникационные навыки: умение эффективно общаться как в реальном мире, так и в онлайн-средах, работать в команде и умение убеждать других.
4. Аналитические способности: способность анализировать данные, принимать решения на основе фактов и проводить исследования.
5. Гибкость и адаптивность: способность быстро адаптироваться к изменениям, учиться новому и принимать вызовы.
6. Управление временем и самоорганизация: умение эффективно планировать свое время, управлять задачами и достигать поставленных целей.
7. Социальная и межличностная компетенция: умение строить отношения с другими людьми, решать конфликты и работать в разнообразных культурных средах.
8. Цифровой капитал: цифровая чистота, социальный рейтинг, взаимодействие в цифровой среде.
Больших изменений ожидает медицина: она подвергнется автоматизации, работе с ИИ, диагнозы будут ставиться точнее, риск медошибок сократится.
Юлия Смирнова считает, что к 2065 году станут доступными редактирование генома, биопринтинг тканей и органов (операции с инвиво-печатью в теле человека — это уже обычная практика).
Осознанный подход к собственному здоровью будет превалировать. «Поэтому человек будет выбирать или натуральный дом в окружении природы, или умный дом со всеми устройствами, создающими среду для активного долголетия — умные датчики будут миксовать состав воздуха, очищать и наполнять его компонентами, лампы будут имитировать и восстанавливать дефициты витамина D естественным способом, умный холодильник — заказывать продукты исходя из дефицитов макро- и микро- элементов, витаминов», — уверена эксперт. Предпочтения будут отдаваться биоорганическому производителю, хотя на поле рынка производства еды будут разворачиваться битвы между синтетическими фармгигантами и органическим производством.
«Глубокая персонификация управления здоровьем, эстетикой тела и лица будет выстроена на генетическом профиле, биг-дате данных, собранных об образе жизни человека, привычках, пристрастиях, круге общения, хобби и интересах. А также системном сборе анализов, и исследовании всех биомаркетов старения через гаджеты (носимые девайсы) и умный дом», — говорит Смирнова.