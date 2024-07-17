Эксперты рассказали, какие профессии будут актуальны через 50 лет

«Вовлеченные в здоровье и долголетие своих сотрудников работодатели выигрывают на рынке труда. Поколение “Альфа”, которые находятся к этому времени в самом расцвете сил и являют собой ядро экономически активного населения, очень гармонично станут сочетать свой труд с трудом роботов, которые заменят и изменят большинство профессий. Человек все еще принимает решения, потому что юридическую ответственность никто не отменял, а вверить ее можно только человеку. И за пультом мониторинга и удаленного управления несколькими объектами будет сидеть человек, соответствующей профессиональной квалификации», — подчеркивает автор программы «Молодость и Долголетие» на mediametrics, представитель ОПОРы России Юлия Смирнова.