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Участнику СВО из Новосибирска арестовали пенсионный счет

Дмитрий Леньков — дважды участник специальной военной операции.

За непогашенную задолженность по кредиту приставы арестовали счет с социальными выплатами.

По возвращении с фронта Дмитрий столкнулся с проблемами, о которых рассказал изданию «АиФ». В одном из боев мужчина приобрел инвалидность, а по возвращении домой обнаружил, что его пенсионный счет арестован за непогашенные проценты по кредиту.

«Прокуратура Калининского района г. Новосибирска проверяет законность действий службы судебных приставов. В настоящее время меры принудительного взыскания приостановлены до установления всех обстоятельств», — сообщает прокуратура.

Сейчас новосибирец «работает с юристами, так как Владимир Путин говорил об обнулении процентов». Надзорное ведомство сообщает, что прокуратура вмешается в это дело при необходимости.

права человека