Участнику СВО из Новосибирска арестовали пенсионный счет

По возвращении с фронта Дмитрий столкнулся с проблемами, о которых рассказал изданию «АиФ». В одном из боев мужчина приобрел инвалидность, а по возвращении домой обнаружил, что его пенсионный счет арестован за непогашенные проценты по кредиту.