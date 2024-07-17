В Красноярск вновь привезут частицу пояса Богородицы

Ожидается, что в Красноярске ковчег с частью пояса пресвятой Богородицы будет находиться с 17 по 20 октября. В каких именно храмах можно будет поклониться святыне, станет известно позже.

Напомним, в 2011 году в Красноярск привозили пояс Богородицы, который хранится на Афоне. Тогда пребывание артефакта вызвало большой ажиотаж среди жителей: сотни людей в течение нескольких часов ждали встречи с предметом культа, который, по обещаниям, снижает количество абортов и укрепляет в желании стать многодетными.

Справка: Пояс пресвятой Богородицы — святыня, принадлежавшая Божией Матери. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Девой, и после Успения при Вознесении она отдала его апостолу Фоме. В X веке пояс Богородицы был разделен на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии (Зугдиди), на Афоне (Ватопедский монастырь), на Кипре (монастырь Троодитисса). Частички пояса также есть в России: в Серапионовых палатах Троице-Сергиевой лавры, в Казанском соборе в Петербурге и в храме Илии-Пророка в Обыденском переулке в Москве.