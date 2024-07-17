В Красноярск вновь привезут частицу пояса Богородицы

Принесение святыни в ряд пределов, в том числе, в Красноярскую епархию в рамках реализации проекта «Духовная связь», согласовала специальная комиссия Русской Православной Церкви. Мероприятие благословил и патриарх Московский и всея Руся Кирилл.
Ожидается, что в Красноярске ковчег с частью пояса пресвятой Богородицы будет находиться с 17 по 20 октября. В каких именно храмах можно будет поклониться святыне, станет известно позже.
Напомним, в 2011 году в Красноярск привозили пояс Богородицы, который хранится на Афоне. Тогда пребывание артефакта вызвало большой ажиотаж среди жителей: сотни людей в течение нескольких часов ждали встречи с предметом культа, который, по обещаниям, снижает количество абортов и укрепляет в желании стать многодетными.