Медведев предложил экс-лидеру Pink Floyd Уотерсу выступить перед участниками СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками специальной военной операции (СВО).
«Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — сказал Медведев в интервью aif.ru.
Он отметил, что перед ним стоял выбор — музыкальное творчество Боно (с ним Медведев встречался в 2010-м — прим. ред.) и Роджера Уотерса.
«Я выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал», — добавил Медведев.
Ранее основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что у РФ имелись все основания для начала СВО на территории Украины. Также музыкант осудил действия Запада, в частности, введенные против России санкции.
В феврале прошлого года Уотерс призвал Запад остановить кровопролитие на Украине. «Поджигатели войны в Вашингтоне вместе с вассальными государствами в НАТО являются главными провокаторами», — говорится в специальном обращении музыканта, адресованном лично президенту США Джо Байдену.