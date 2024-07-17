В двух районах Новосибирска ввели новые ограничения на дороге до конца июля

В Ленинском и Октябрьском районах города ввели временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в мэрии Новосибирска, они будут действовать до конца июля.
— С 16 по 30 июля на 2 метра сужается проезжая часть улицы Котовского в районе жилого дома № 26, — объясняют в пресс-службе.
Также с 16, но по 31 июля на 10 метров станет уже проезжая часть Нижегородской возле дома № 6 на улице Восход.
Временные изменения ввели из-за работ на теплотрассах.
В мэрии города просят водителей быть бдительными и обращать внимание на установленные знаки.
Ранее мы писали, что в Бердске проведут ремонт сетей теплоснабжения после судебного иска прокуратуры. 25 участков магистральных теплосетей протяженностью 13 километров пребывают в ненормативном состоянии/