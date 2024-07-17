Кыргызстан и Россия укрепят стратегическое партнерство

Серия знаковых для двусторонних отношений России и Кыргызстана мероприятий прошла на прошлой неделе в Красноярске. В течение нескольких дней в столице Восточной Сибири состоялись 25-е заседание межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и XI межрегиональная конференция. В работе последней приняли участие более 700 делегатов — представителей госорганов, деловых кругов и общественных организаций двух стран.
— Мы уверены, что результаты этих мероприятий внесут весомый вклад в укрепление наших стратегических отношений, — заявил глава правительства КР Акылбек Жапаров. — В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг трех миллиардов долларов. За первые четыре месяца 2024 года он превысил миллиардную отметку, демонстрируя рост на 30 процентов. Лидеры наших стран поставили цель довести объем торговли до пяти миллиардов, и нам остается неуклонно к ней двигаться.
По словам Акылбека Жапарова, последние несколько лет стали прорывными и для сферы образования. Он особо отметил соглашение о строительстве РФ в Кыргызстане девяти современнейших школ, реализацию проекта «Российский учитель за рубежом» и расширяющееся сотрудничество между вузами.
Как утверждает сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, залогом успешного развития отношений между двумя странами остаются общая история, взаимное уважение и доверие. «Кыргызстан — стратегический партнер и союзник России», — заявил он.
— Мы рассматриваем в рамках развития наших связей внедрение новых технологий, развитие отраслевых проектов, создание новых рабочих мест, и конечно, говорим о развитии межрегионального сотрудничества, без которого невозможно достижение всех тех целей, которые стоят перед нами, — добавил Алексей Оверчук.
Тем временем.
По итогам XI межрегиональной конференции подписаны соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем и Баткенской областью, а также между Красноярском и городами Баткен и Джалал-Абад.