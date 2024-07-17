Кыргызстан и Россия укрепят стратегическое партнерство

— Мы уверены, что результаты этих мероприятий внесут весомый вклад в укрепление наших стратегических отношений, — заявил глава правительства КР Акылбек Жапаров. — В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг трех миллиардов долларов. За первые четыре месяца 2024 года он превысил миллиардную отметку, демонстрируя рост на 30 процентов. Лидеры наших стран поставили цель довести объем торговли до пяти миллиардов, и нам остается неуклонно к ней двигаться.