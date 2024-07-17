Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

«Вопрос в том, не стоило ли начать операцию раньше? Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов. С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным, несмотря на все их заверения в дружбе и партнерстве с Россией», — сказал он.