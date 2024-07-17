Во Владивостоке восстанавливают стеклянный пляж

Уникальная случайность.
Уникальный пляж образовался, в общем-то, случайно. Бухта расположена поблизости от уже закрытой городской свалки на Горностае. Отходы сваливали, по сути, на берегу моря. Волны вымывали осколки стекла, море шлифовало их об песок, сглаживая острые углы, а течение выносило на берег соседней бухты. В результате образовался необычный пляж, покрытый сотнями тысяч обломков разноцветного стекла.
Мусорный полигон на Горностае закрыли и рекультивировали в преддверии форума АТЭС-2012. Море здесь стало чище. Но и новых стёкол из-за этого на пляж больше не выносит.
Бухта пользуется огромной популярностью у туристов. И каждый из них норовит унести на память отполированные осколки стекла.
Кроме того, идёт естественное стирание спекла и вынос его в море штормами. Ещё семь лет назад специалисты кафедры географии и устойчивого развития геосистем ДВФУ давали прогноз, что уникального пляжа хватит в лучшем случае на 20 лет. По словам доктора географических наук Петра Бровко, без постоянного поступления нового стекла разноцветный пляж может исчезнуть в течение жизни одного поколения.
В 2020 году уникальный пляж уже был на грани исчезновения. Тогда тайфун «Майсак» поднял гигантские волны, которые буквально смыли с берега осколки разноцветного стекла. Но тогда, к счастью, всё обошлось. Буквально за неделю приливы вернули артефакты на место.
Осколки моря.
Сохранить уникальное место намеревается Дирекция общественных пространств Владивостока. Совместно с городскими общественными организациями она провела на побережье стеклянного пляжа экологическую акцию «Осколки моря».
На берег привезли битое бутылочное стекло. Его предоставил «Приморский экологический оператор» — организация, которая занимается в крае сбором и вывозом мусора.
Часть новых осколков привезли на берег уже обработанными. Другие — обрабатывали прямо на месте. Битое стекло закладывали в бетономешалку вместе с морскими камнями и водой. Спустя несколько циклов работы техники стекляшки сбрасывали в волны на пляжи. Они, конечно, отличаются от «природных», но уже безопасны — в бетономешалке стесало острые грани. Остальное, по мнению организаторов, доделает само море, отполирует стекло.
«Акция была призвана показать, что осколки стекла сами по себе не представляют особенной ценности. Уникальными их делает море и живописная бухта Стеклянная. Поэтому важно относиться к этому месту внимательно и бережно. Как и ко всей природе», — подчеркнули в дирекции.
Как остановить грабёж?
Правда, для этого необходимо остановить разграбление пляжа туристами, в первую очередь китайскими. Этим летом на пляже установили плакаты сразу на двух языках — русском и китайском — с запретом забирать отсюда стёкла. Но никого это не останавливает.
Китайские туристы собирают артефакты мешками. Продолжали они делать это даже под объективами телекамер, которые освещали экологическую акцию. Когда их спрашивали, зачем они уничтожают пляж, туристы делали вид, что не понимают вопросов. Никакого наказания за вывоз стекла с пляжа нет — у него нет статуса особо охраняемой природной территории. Как остановить разграбление пляжа — никто не понимает.
Пенсионер Александр Сидорчук предлагает для начала установить здесь дорожные знаки, запрещающие остановку любых транспортных средств на протяжении нескольких километров и штрафовать водителей туристических автобусов, если они будут нарушать этот запрет.
«Сделать ближайшую остановку за пять километров, китайцы не будут ходить с набитыми стеклом сумками так далеко, — говорит он. — Простой и элегантный выход, будем надеяться, ответственные люди услышат это предложение. Только обязательно поставить экипаж ГАИ, чтобы штрафовал за нарушение всех»…
Сами горожане и гости приморской столицы по-разному отнеслись к инициативе сохранения стеклянного пляжа. Одни говорят, что это место действительно уникальное.
«Я много поездил по миру, но такой красоты никогда не видел, — говорит турист из Красноярска Анатолий Якимов. — Это место доказывает силу природы, которая может справиться с любым гадостями человечества, обратив их на пользу людям. Даже из мусора она создала чудесный объект».