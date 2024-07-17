Во Владивостоке восстанавливают стеклянный пляж

Кроме того, идёт естественное стирание спекла и вынос его в море штормами. Ещё семь лет назад специалисты кафедры географии и устойчивого развития геосистем ДВФУ давали прогноз, что уникального пляжа хватит в лучшем случае на 20 лет. По словам доктора географических наук Петра Бровко, без постоянного поступления нового стекла разноцветный пляж может исчезнуть в течение жизни одного поколения.