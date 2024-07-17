Пять самолетов приземлились в Улан-Удэ вместо Иркутска из-за тумана

Утром 17 июля пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска из-за погоды — на город опустился плотный туман. Борты направили в Улан-Удэ. Такая ситуация привычна для второй половины лета, отмечает директор воздушной гавани «Байкал» Дмитрий Гармаев.