Пять самолетов приземлились в Улан-Удэ вместо Иркутска из-за тумана

Утром 17 июля пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска из-за погоды — на город опустился плотный туман. Борты направили в Улан-Удэ. Такая ситуация привычна для второй половины лета, отмечает директор воздушной гавани «Байкал» Дмитрий Гармаев.
— Пассажиров некоторых бортов высадили и перевезли в аэровокзал, некоторые ожидают в самолетах, потому что погода в Иркутске улучшилась, — рассказал о ситуации Дмитрий Гармаев в соцсетях.
Параллельно аэропорт обслуживает собственные регулярные рейсы.
Напомним, стрельбу открыли ночью в одном из жилых дворов под Иркутском.