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Пять самолетов приземлились в Улан-Удэ вместо Иркутска из-за тумана

Воздушная гавань «Байкал» выступает запасным аэропортом для Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 июля пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска из-за погоды — на город опустился плотный туман. Борты направили в Улан-Удэ. Такая ситуация привычна для второй половины лета, отмечает директор воздушной гавани «Байкал» Дмитрий Гармаев.

— Пассажиров некоторых бортов высадили и перевезли в аэровокзал, некоторые ожидают в самолетах, потому что погода в Иркутске улучшилась, — рассказал о ситуации Дмитрий Гармаев в соцсетях.

Параллельно аэропорт обслуживает собственные регулярные рейсы.

Напомним, стрельбу открыли ночью в одном из жилых дворов под Иркутском.