Погиб, эвакуируя раненых бойцов: в Забайкалье простятся с известным врачом-судмедэкспертом

В Забайкальском крае скорбят. На 63 году оборвалась жизнь известного на малой Родине врача судебно-медицинской экспертизы, потомственного медика, Цыбена Антудинова. Об этом сообщил помощник губернатора по социальным вопросам Сергей Базаров. Он рассказал, что Цыбен Санжиевич участвовал в специальной военной операции и погиб героически. По неуточненным данным, мужчина эвакуировал пострадавших бойцов после атаки дрона, но был смертельно ранен сам. Остальным удалось спастись.