Погиб, эвакуируя раненых бойцов: в Забайкалье простятся с известным врачом-судмедэкспертом

В Забайкальском крае скорбят. На 63 году оборвалась жизнь известного на малой Родине врача судебно-медицинской экспертизы, потомственного медика, Цыбена Антудинова. Об этом сообщил помощник губернатора по социальным вопросам Сергей Базаров. Он рассказал, что Цыбен Санжиевич участвовал в специальной военной операции и погиб героически. По неуточненным данным, мужчина эвакуировал пострадавших бойцов после атаки дрона, но был смертельно ранен сам. Остальным удалось спастись.
— Он одним из первых откликнулся на помощь, когда впервые новые субъекты Российской Федерации обратились за помощью к регионам по привлечению судебно-медицинских экспертов, — отметил коллега погибшего, главный врач, главный специалист судебно-медицинской экспертизы Забайкалья Александр Брижко.
Также Цыбен Антудинов долгие годы руководил судебно-медицинской экспертизой Агинского Бурятского автономного округа и был судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом в нескольких районах Забайкальского края одновременно. Его описывают как уважаемого специалиста в профессиональном сообществе и подчеркивают — врач работал безупречно всю жизнь.
Церемония прощания состоится 19 июля. Желающих проводить Цыбена Санжиевича в последний путь просят приехать с 9 до 11 часов в поселок Могойтуй, улица Южная, 24.