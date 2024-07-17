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Приметы на день Марфы: что нельзя делать 17 июля 2024 года

В среду, 17 июля, вспоминают преподобную Марфу, а также трех святых — Андрея Критского, Андрея Рублева и Андрея Боголюбского.

В среду, 17 июля, вспоминают преподобную Марфу, а также трех святых — Андрея Критского, Андрея Рублева и Андрея Боголюбского. В народной традиции дата называется «день Андрея Налива и Марфы».

Что можно делать 17 июля:

  • хозяйки пекли овсяные печенья и булочки;
  • крестьяне отправлялись чистить овсяное поле, а вечером готовили овсяную кашу;

Что нельзя делать 17 июля:

  • оставлять детей без присмотра;
  • ремонтировать обувь;
  • покупать одежду;

Народные приметы:

  • на деревьях видны желтые листья — осень будет ранняя;
  • на небе много облаков — к теплой погоде;
  • в лесу много ягод — зима будет холодная.