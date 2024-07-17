Приметы на день Марфы: что нельзя делать 17 июля 2024 года

В среду, 17 июля, вспоминают преподобную Марфу, а также трех святых — Андрея Критского, Андрея Рублева и Андрея Боголюбского. В народной традиции дата называется «день Андрея Налива и Марфы».
Что можно делать 17 июля:
- хозяйки пекли овсяные печенья и булочки;
- крестьяне отправлялись чистить овсяное поле, а вечером готовили овсяную кашу;
Что нельзя делать 17 июля:
- оставлять детей без присмотра;
- ремонтировать обувь;
- покупать одежду;
Народные приметы:
- на деревьях видны желтые листья — осень будет ранняя;
- на небе много облаков — к теплой погоде;
- в лесу много ягод — зима будет холодная.