Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 июля 2024 года

Жара никак не хочет отступать. Погода в Иркутске 17 июля 2024 обещает, что днем воздух прогреется до +30. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в городе будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков.
Что касается остальных частей Приангарья, то температура местами поднимется до +31, а вот при облачной погоде лишь до +23. Местами могут пройти кратковременные дожди, в некоторых районах ливни и грозы.
Ветер в Иркутской области обещает не превышать 5−10м/с, однако местами могут быть порывы до 14 м/с.
Вот, что обещает погода в Иркутске 17 июля 2024 и регионе.