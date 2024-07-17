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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 июля 2024 года

Переменную облачность и +30 обещает погода в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Жара никак не хочет отступать. Погода в Иркутске 17 июля 2024 обещает, что днем воздух прогреется до +30. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в городе будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков.

Что касается остальных частей Приангарья, то температура местами поднимется до +31, а вот при облачной погоде лишь до +23. Местами могут пройти кратковременные дожди, в некоторых районах ливни и грозы.

Ветер в Иркутской области обещает не превышать 5−10м/с, однако местами могут быть порывы до 14 м/с.

Вот, что обещает погода в Иркутске 17 июля 2024 и регионе.