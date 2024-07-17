МК сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО из-за религии

На момент ареста Мирзоеву было 32 года, он родом из Таджикистана. Его дальний родственник рассказал «Комсомольской правде», что он вырос в деревне, получил образование только в школе и оставил в Таджикистане жену и четверых детей. Приезжая в Россию, он работал таксистом в Москве и затем переехал в Новосибирск. Родственник также сообщил, что Мирзоев часто останавливался у него, но в ноябре ушел к другу и потом пропал. Информация о нем стала известна широкой общественности после теракта.