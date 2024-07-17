«А какая людям разница, от какой ракеты они погибнут?» Удивительная переписка Брежнева и Картера

45 лет назад, 18 июля 1979 года, в Вене был подписан второй советско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Договор ОСВ-2 ограничивал не только количество стратегического вооружения (до 2400 единиц, с последующим снижением до 2250 к 1981 году), но и возможности его модернизации. Таким образом впервые был юридически зафиксирован стратегический паритет двух сверхдержав.
Однако особая важность договора ОСВ-2 заключалась в другом: он должен был стать своеобразным рубежом между ограничением и сокращением вооружений. На переговорах в Вене были намечены дальнейшие шаги к разоружению: ежегодное сокращение единиц вооружения, мораторий на их модернизацию, взаимные инспекции. Увы, договор ОСВ-2 так и не был ратифицирован американским конгрессом, поводом чему послужил ввод советских войск в Афганистан, и надежды на ОСВ-3 рухнули. Период разрядки сменился новым витком напряженности, что не помешало обеим сторонам придерживаться достигнутых в Вене договоренностей вплоть до 1986 года.
О том, как тернист был путь к венскому компромиссу, рассказывают документы Архива внешней политики Российской Федерации. К 45-летию подписания исторического договора «Родина» публикует переписку генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева с 39-м президентом США Дж. Картером1.
Шесть посланий января-марта 1977 года стали прелюдией к серии тяжелейших переговоров, затянувшихся почти на два года.
Из послания Дж. Картера от 26 января 1977 года2КонфиденциальноМосква, Кремль
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Стратегическая ракета в деле… Фото: РИА Новости.
[…] Как я понял Вашу весьма важную речь в Туле, Советский Союз не будет стремиться к превосходству в вооружениях, будет выступать против такой концепции, и для него будет требоваться только оборона, достаточная для сдерживания любого потенциального противника. Соединенные Штаты не хотят ничего большего или меньшего для самих себя. Поэтому наши две страны, при проявлении настойчивости и мудрости, должны быть в состоянии избежать новой гонки вооружений.
Я заявил американскому народу, что моей твердой целью является ликвидация всего ядерного оружия. Имеется три области, в которых может быть достигнут прогресс в направлении этой цели. Важнейшим первым шагом должно быть безотлагательное достижение соглашения по второй стадии ограничения стратегических вооружений, а также договоренности о том, чтобы двигаться в направлении дополнительных ограничений и сокращений в области стратегических вооружений. Более того, я надеюсь, что мы сможем быстро заключить соглашение о должным образом контролируемом всеобъемлющем запрещении всех ядерных испытаний, а также будем стремиться к достижению большей открытости в отношении стратегической политики наших стран. […]
Я предложил государственному секретарю Вэнсу подготовиться к встрече с Вами весной, если Вы этого пожелаете, для обзора достигнутого прогресса и обсуждения ключевых проблем, которые еще не решены. Мы оба хотели тогда же обменяться мнениями о последующей встрече между Вами и мною.
[…]
Уважаемый господин Президент,
[…] В силу объективных причин центральной областью взаимоотношений между СССР и США действительно является в настоящее время обеспечение взаимодействия наших двух стран в целях прекращения гонки вооружений и разоружения. Только на этом пути может быть решена главная для наших, как и всех других, народов задача — устранение опасности войны: в первую очередь, конечно, ракетно-ядерной.
Как это отмечаете и Вы, надо безотлагательно завершить выработку нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. Задача эта, как нам представляется, вполне посильная. Ведь основные параметры соглашения по существу уже определились на основе договоренности, достигнутой во Владивостоке. […]4.
Мы исходим из того, что именно вопросы ограничения стратегических вооружений займут главное место в беседах с государственным секретарем С. Вэнсом, когда он приедет в Москву.
По нашему мнению, следует также без дальнейшей задержки ввести в действие советско-американские Договоры об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и о взрывах в мирных целях. Одновременно следует — и мы готовы к сотрудничеству с США в этом вопросе — активизировать усилия, направленные на полное и всеобщее прекращение испытаний ядерного оружия и на предотвращение его распространения.
[…] я хочу еще раз подчеркнуть со всей определенностью, что Советский Союз не стремится к превосходству в вооружениях. Мы глубоко убеждены, что подлинная безопасность всех стран и соответственно каждой в отдельности лежит не в соревновании в области вооружений, а на пути разоружения, ликвидации материальной основы войны […]
С наилучшими пожеланиями и уважениемЛ. БрежневИз послания Дж. Картера от 14 февраля 1977 года5
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Испытательный пуск ракеты Polaris A3 с подводной лодки HMS Revenge на Восточном испытательном полигоне военно-воздушной базы на мысе Канаверал. 1975 год. Фото: GETTY IMAGES
[…] Я знаю историю Вашей страны и восхищаюсь ею. Будучи ребенком, я воспитывал у себя литературный вкус, читая ваших классиков. Я знаю также, какие тяжелые страдания, причем совсем недавно, перенес ваш народ в последней войне. Я знаю о Вашей личной роли в этой войне и о жертвах, которые понесла каждая советская семья. Вот почему я верю, что мы оба искренни в наших заявлениях о преданности миру, и это мне дает надежду на будущее.
Вопрос заключается в том, как эту преданность воплотить в реальность. Как нам привести в движение процесс, который расширил бы наше сотрудничество, одновременно сдержав и в конечном счете ограничив наше соперничество? Это соперничество, а оно реально, весьма дорогостояще, и никто из нас не может его отрицать — может в какой-то момент стать очень опасным, и поэтому ему нельзя позволять развиваться беспрепятственно. На мой взгляд, это требует по меньшей мере усилий, во-первых, по расширению, где возможно, наших согласованных усилий, особенно в том, что касается ограничений ядерного оружия […] У нас нет нужды укладываться в какие-то предельные сроки как таковые, но нам действительно нужно достигнуть максимального прогресса без промедлений.
[…] Возможно, нам помогло бы достичь успешного завершения этих переговоров, если мы договоримся, что это только первый шаг в процессе, который мог бы повести к более крупным сокращениям размеров наших соответствующих ядерных арсеналов. У меня в этой связи возникает вопрос, не было бы ли полезным изучить возможность отделения вопросов крылатых ракет и «Бэкфайера»6 от второго этапа переговоров по ОСВ.
Мы могли бы вернуться к этим вопросам сразу же в последующих переговорах. Если наши цели достаточно далеко идущие и, в особенности, если мы хотим достигнуть настоящего разоружения с оставлением минимального уровня сил, достаточных для обеспечения безопасности обеих сторон, то нам, видимо, было бы легче иметь дело позднее с техническими проблемами, которые сейчас кажутся значительными и трудными[…]
Как я говорил в беседе с Вашим послом, я надеюсь, что мы можем рассмотреть вопрос не только о возможных резких сокращениях суммарного количества ядерного оружия, т.е. о минимальном числе ракет, которое позволило бы каждой стране чувствовать себя в безопасности от упреждающего удара, но также вопрос об ограничениях на забрасываемый вес, о возможности запрещения всех мобильных ракет, об отказе от любых дальнейших подготовительных мер в области гражданской обороны, а также о таких дополнительных мерах по укреплению доверия, как предварительное уведомление о всех испытательных пусках ракет и достижение соглашения о невооружении спутников и о несоздании способности к уничтожению спутников наблюдения […]
Военный парад на Красной площади. На марше — подвижной грунтовой ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Фото: РИА Новости.
Я намерен просить конгресс ратифицировать два имеющихся соглашения, которые были заключены между нашими двумя правительствами, но я рассматриваю их лишь как шаги в направлении общей цели полного прекращения ядерных испытаний. Тем временем эти нератифицированные соглашения будут соблюдаться нашим правительством. […]
Уважаемый господин Президент,
[…] Содержащиеся в письме высказывания общего характера в пользу мира и свертывания гонки вооружений, конечно, созвучны нашим собственным устремлениям. Мы определенно за то, чтобы вести дело к ликвидации в конечном итоге ядерного оружия и, более того, ко всеобщему и полному разоружению под эффективным международным контролем.
Однако продвижение вперед к этим высоким целям никак не ускорится, а, наоборот, затруднится, если мы, во-первых, не будем дорожить тем, что уже удалось сделать на этом пути за последние годы, и, во-вторых, будем подменять взвешенный, реалистический подход к определению дальнейших конкретных шагов выдвижением заведомо неприемлемых предложений[…] Как я уже писал Вам, мы твердо исходим из того, что в первую очередь необходимо завершить выработку нового соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений на той основе, о которой было договорено во Владивостоке […] в той мере, в какой это соглашение уже выработано, в нем все взаимосвязано — из него нельзя изъять какой-то важный элемент, не разрушив всю основу.
Достаточно напомнить, например, — а Вам, г-н Президент, это должно быть известно из документов переговоров, — что порядок подсчета ракет с РГЧ [разделяющейся головной частью. — Прим. ред.] был четко обусловлен достижением договоренности по всему комплексу крылатых ракет. Американская сторона не только согласилась с этим в принципе, но в январе прошлого года была практически согласована и конкретная формула учета крылатых ракет «воздух — земля» в уровнях стратегических вооружений. Оставалось согласовать конкретные формулы, касающиеся крылатых ракет морского и наземного базирования. Правда, позже американская сторона попыталась было предложить вынести вопрос о крылатых ракетах морского и наземного базирования за рамки основного соглашения, но мы категорически отвели такую попытку отойти от ранее достигнутой договоренности.
Теперь же нам предлагается вынести за рамки соглашения вообще весь вопрос о крылатых ракетах. Как мы должны понимать этот возврат к давно пройденному этапу, к совершенно бесперспективной постановке вопроса? Согласиться с этим предложением означало бы, что, перекрывая один канал гонки стратегических вооружений, мы тут же открываем другой канал. А какая, собственно, людям разница, от какой ракеты они погибнут — от крылатой или бескрылой?
Нет никаких оснований и для того, чтобы думать, что решить вопрос о крылатых ракетах будет легче потом, когда стороны приступят к их развертыванию, если мы не сделаем этого сейчас, пока они находятся еще в стадии разработки. Опыт убедительно говорит об обратном. Никак не соответствует договоренности продолжающееся стремление, как видно из Вашего письма, искусственно сохранять вопрос о советском среднем бомбардировщике, который в США называют «Бэкфайер». […]
Как в этом свете выглядит идея резкого сокращения ракетно-ядерных сил СССР и США? В Вашем письме она выдвигается в отрыве от всех других аспектов существующей ситуации. Между тем очевидно, что в этом случае неизмеримо возросло бы значение — причем к односторонней выгоде для США:
— таких факторов, как разница в географическом положении сторон, наличие американских ядерных средств передового базирования и авианосной авиации вблизи территории СССР, наличие ядерного оружия у союзников США по НАТО и других обстоятельств, которые нельзя сбрасывать со счета. […] Такая же однобокость просматривается в предложениях относительно запрещения всех мобильных ракет (стало быть, и ракет среднего радиуса действия, которые никакого отношения к предмету советско-американских переговоров не имеют), ограничений на забрасываемый вес, инспекций на местах. Вам, конечно, виднее, чем объясняется то, что все эти вопросы поставлены в столь неконструктивном плане. Мы со своей стороны за то, чтобы с самого начала вести разговор по-деловому, искать взаимоприемлемые — подчеркиваю, взаимоприемлемые договоренности. Свои интересы во всех вопросах Советский Союз будет и впредь отстаивать твердо; вместе с тем реалистический, конструктивный подход американской стороны всегда найдет у нас понимание и готовность договариваться […]
Уважаемый г-н Генеральный Секретарь,
Ваше письмо от 25 февраля вызвало у меня некоторую озабоченность из-за его несколько резкого тона, из-за того, что в нем не было признания добрых намерений с моей стороны, и потому, что оно не содержало позитивного ответа на конкретные предложения, изложенные в моем предыдущем письме. […] Дело в том, что ни во Владивостоке, ни в последующих переговорах не было достигнуто какой-либо окончательной договоренности по вопросу о крылатых ракетах или бомбардировщике «Бэкфайер».
Рисунки советских детей в защиту мира. Фото: РИА Новости.
Я уверен, что такие соглашения могут быть достигнуты в будущем, и я преисполнен решимости добиваться их. Я понимаю Вашу озабоченность по поводу переноса этих вопросов на более поздние переговоры, однако я считаю, что будет определенный выигрыш от того, что мы дадим импульс путем более быстрого достижения соглашения, и я хочу подчеркнуть, что перенос этих двух спорных вопросов имел бы целью лишь содействовать более скорому соглашению со всеми его позитивными политическими последствиями […] Прежде всего, я думаю, было бы чрезвычайно полезно, если бы Вы сообщили нам о своих взглядах относительно значительного сокращения уровней стратегических сил, которого мы могли бы достичь через четыре-пять лет […]
Уважаемый господин Президент,
ознакомившись с Вашим письмом от 4 марта, хотел бы еще раз изложить суть нашего понимания положения дел с подготовкой соглашения (сроком до 1985 г.) об ограничении стратегических наступательных вооружений […]
Плакат И. Матраи (Венгрия) «ОСВ-2», представленный на Международный конкурс плакатов. 1981 года. Фото: РИА Новости.
Заключение между нашими странами нового соглашения об ограничении стратегических вооружений, конечно, имело бы большое политическое значение как для советско-американских отношений, так и в более широком плане. Однако это станет возможным только в том случае, если соглашение будет представлять собой действительный шаг в направлении ограничения стратегических вооружений. В противном случае эффект был бы обратным.
Именно так обстояло бы дело, если бы вне соглашения остался вопрос о крылатых ракетах […] Поэтому мы подтверждаем наши конкретные предложения по всему комплексу крылатых ракет, а именно:
— рассматривать тяжелые бомбардировщики при их оснащении крылатыми ракетами с дальностью от 600 км до 2500 км как носители, оснащенные РГЧ индивидуального наведения, и соответственно засчитывать их в определенном соотношении (в зависимости от типа тяжелого бомбардировщика) в установленный для такого рода носителей уровень — 1320 единиц; крылатые ракеты «воздух — земля» с дальностью более 2500 км должны быть полностью запрещены; оснащение крылатыми ракетами с дальностью от 600 км до 2500 км других летательных аппаратов, кроме тяжелых бомбардировщиков, также должно быть запрещено;
— все крылатые ракеты морского и наземного базирования с дальностью более 600 км должны быть полностью запрещены.
Хотел бы еще раз напомнить и то, что наше согласие засчитывать в число ракет, оснащенных РГЧ (1320 единиц), все ракеты тех типов, хотя бы одна из которых испытывалась с РГЧ, было и остается обусловленным достижением окончательной договоренности по вопросам крылатых ракет.
Что касается советского среднего бомбардировщика, именуемого Вами «Бэкфайер», то нами были названы официальные данные о радиусе действия этого самолета (2200 км) и выражена готовность отразить в записях переговоров эти данные, как и наше намерение не придавать этому самолету возможности для действия на межконтинентальных дальностях, — все это при условии, если вопрос о «Бэкфайере» будет целиком и полностью снят с дальнейших переговоров. Мы подтверждаем эту нашу позицию.
Вопрос о мобильных пусковых установках баллистических ракет межконтинентальной дальности, естественно, должен найти свое решение в соглашении, о котором идет речь. Ранее мы предлагали договориться о том, чтобы в период действия этого соглашения стороны воздержались от развертывания мобильных пусковых установок МБР наземного базирования.
Исторический кадр: ОСВ-2 подписан! Фото: РИА Новости.
Наш подход к вопросу возможности последующих сокращений стратегических сил СССР и США изложен в моем письме от 25 февраля с.г. Повторяю, мы готовы будем приступить к обсуждению этого вопроса сразу же после подписания соглашения […]
С уважением, Л. Брежнев
1. Впервые опубликованы в журнале МИД «Международная жизнь» в ноябре 1994 г.2. Международная жизнь. 1994. 11. С. 128−130.3. Там же. С. 130−1324. На встрече Л. Брежнева с президентом Г. Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 г. были достигнуты договоренности по заключению нового соглашения на период с октября 1977 г. по 31 декабря 1985 г.5. Международная жизнь.1994. 11. С. 133−136.6. «Бэкфайер» (англ — Backfire) — Самолет Ту-22М, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик.7. Международная жизнь.1994. 11.С. 137−140.8. Там же. С.140−142.9. Там же. С.142−144.