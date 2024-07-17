«А какая людям разница, от какой ракеты они погибнут?» Удивительная переписка Брежнева и Картера

Вопрос заключается в том, как эту преданность воплотить в реальность. Как нам привести в движение процесс, который расширил бы наше сотрудничество, одновременно сдержав и в конечном счете ограничив наше соперничество? Это соперничество, а оно реально, весьма дорогостояще, и никто из нас не может его отрицать — может в какой-то момент стать очень опасным, и поэтому ему нельзя позволять развиваться беспрепятственно. На мой взгляд, это требует по меньшей мере усилий, во-первых, по расширению, где возможно, наших согласованных усилий, особенно в том, что касается ограничений ядерного оружия […] У нас нет нужды укладываться в какие-то предельные сроки как таковые, но нам действительно нужно достигнуть максимального прогресса без промедлений.