Голландская журналистка оценила ситуацию в магазинах Москвы на фоне санкций

«Однако то, что мы читаем в западных СМИ о России — совершенно противоположно тому, что мы видим здесь. В Москве я свободно передвигаюсь, ко мне приезжали в прошлом году гости из Нидерландов, которые удивлялись: “Надо же, можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты”. Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям», — отметила ван ден Энде.