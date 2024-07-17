Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс. Из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в Москве. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине на своем сайте.
«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — поделилась своим впечатлением от российской столицы голландская журналистка.
Она также обратила внимание на то, что у людей в России есть доступ к любым СМИ онлайн, так что у всех есть возможность получать информацию и видеть позицию обеих сторон — как российскую, так и западную.
«Однако то, что мы читаем в западных СМИ о России — совершенно противоположно тому, что мы видим здесь. В Москве я свободно передвигаюсь, ко мне приезжали в прошлом году гости из Нидерландов, которые удивлялись: “Надо же, можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты”. Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям», — отметила ван ден Энде.
С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.