Часы тишины для «управляек» введут в Хабаровском крае

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете на проведение шумных работ с 22:00 до 8:00. Сейчас действие «закона о тишине» не распространяется на некоторые виды работ управляющих компаний.
Например, разрешено в ранние утренние часы использование газонокосилок, уборка снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Парламентарии предложили поправки в Жилищный кодекс РФ, определив временные рамки с 22:00 до 8:00.
— Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан, — указали разработчики законопроекта.