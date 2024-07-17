Торговцев сигаретами времен СССР привлекли к ответственности в Иркутской области

В полицию Иркутской области несколько месяцев назад стали обращаться люди, которые жаловались на некачественные сигареты. Один из заявителей утверждал, что приобретенная им пачка продавалась только во времена СССР и на данный момент не выпускается. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.