Торговцев сигаретами времен СССР привлекли к ответственности в Иркутской области

В полицию Иркутской области несколько месяцев назад стали обращаться люди, которые жаловались на некачественные сигареты. Один из заявителей утверждал, что приобретенная им пачка продавалась только во времена СССР и на данный момент не выпускается. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
Сотрудники установили, что хозяин точки приобретал табачную продукцию у неофициальных лиц, которые не имели соответствующих документов. Также на прилавке ими были обнаружены болгарские сигареты, которые не производят уже несколько десятилетий. За продажу подобной продукции предприниматель должен будет выплатить штраф.
— В ходе дальнейших проверок по местам сбыта табачной продукции офицеры выявили и изъяли никотиносодержащие товары (жидкости), а также электронные устройства для употребления никотина. На продаваемом товаре отсутствовала необходимая маркировка. В отношении предпринимателя составлен административный материал в рамках статьи 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена), — дополняют в ведомстве.
За 2024 год сотрудниками было изъято более 400 пачек сигарет и 31 единица никотиносодержащей продукции, в том числе жидкости и электронные устройства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2024 года 767 сирот обеспечили жильём.