Врачи назвали черный список продуктов, которые губят кишечник, запуская рак

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов считает, что употребление любых полуфабрикатов, состав которых человеку не до конца понятен, несет опасность. В такие блюда добавляют вещества, которые помогают сохранить пищу. И к ним много вопросов. Так, исследования показали: полуфабрикаты на столе (даже если речь идет об одной порции в день) более чем в два раза повышают риск воспаления в кишечнике. Таким образом создаются условия для образования полипов, предракового состояния.