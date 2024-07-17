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В предстоящие выходные циклон принесет в Приморье дожди и грозы

Во Владивостоке 20 и 21 июля ожидается душная погода.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2023

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля на погоду в Приморье повлияет циклон, которые вызовет осадки. Максимальная температура воздуха при этом будет выше +30°C, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Как рассказали синоптики, в крае ожидаются дожди различной интенсивности, грозы, а по ночам местами туман. Минимальная температура воздуха 20 и 21 июля достигнет +14…+23°C, максимальная +29…+34°C, а на побережье +22…+28°C.

Во Владивостоке в предстоящие выходные ожидается облачность. По ночам и утром — туман, не исключена и морось, день с прояснениями. Ночная температура воздуха составит +20…+22°C, а дневная +25…+28°C. Влажность высокая — 70 — 100%.

Вода в Амурском заливе прогреется до +23°C, в заливе Находка до +21°C, в заливе Посьета до +25°C.