В предстоящие выходные циклон принесет в Приморье дожди и грозы

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля на погоду в Приморье повлияет циклон, которые вызовет осадки. Максимальная температура воздуха при этом будет выше +30°C, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.