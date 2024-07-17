В Казахстане ожидается снижение стоимости лекарств за счет исключения посредников

Для повышения эффективности закупок Единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов. Также деятельность Единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями. Это позволит уменьшить цены на лекарства за счет исключения посредников.