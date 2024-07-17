В Финляндии вырубят лес для строительства забора на границе с Россией

Как передает новостное издание Yle, протяженность вырубки составит 120 км, а ширина полосы — 25 км. На юго-востоке границы работы уже ведутся. Лес вырублен на участке длиной 45 км. Застройщики уже провели много подготовительных работ. Например, они организовали слушания с сотнями землевладельцев.