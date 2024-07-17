Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии вырубят лес для строительства забора на границе с Россией

Финские власти планируют вырубить лес вдоль границы с Россией, чтобы построить забор, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как передает новостное издание Yle, протяженность вырубки составит 120 км, а ширина полосы — 25 км. На юго-востоке границы работы уже ведутся. Лес вырублен на участке длиной 45 км. Застройщики уже провели много подготовительных работ. Например, они организовали слушания с сотнями землевладельцев.

Забор начнут строить в конце августа в районе пограничного пункта Нуйямаа в 32 км от Выборга. Ограждение установят до пограничного пункта Ваалимаа в муниципалитете Виролахти у Финского залива на первом этапе.