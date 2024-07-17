Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

— Под контролем на утро 17 июля перешло 11 ранее зарегистрированных лесных пожаров на общей площади 3104 гектара: четыре — в Мамско-Чуйском районе, три — в Бодайбинском районе, по два — в Катангском и Киренском районах, — уточнили в пресс-службе.