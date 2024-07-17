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Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

С пламенем боролись 429 человек.
Источник: Комсомольская правда

Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за прошедшие сутки. Огонь свирепствовал на площади в 179 га в Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Ведут борьбу ещё с двумя пожарами, которые обнаружили накануне в Катангском районе. И с восемью действующими в Катангском и Мамско-Чуйском районах, площадью в 1418 га.

— Под контролем на утро 17 июля перешло 11 ранее зарегистрированных лесных пожаров на общей площади 3104 гектара: четыре — в Мамско-Чуйском районе, три — в Бодайбинском районе, по два — в Катангском и Киренском районах, — уточнили в пресс-службе.

Занимались тушением огня 429 человека, 12 единиц техники и восемь самолетов. В перемещении личного состава было задействовано четыре вертолета Ми-8.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Карлукском проезде Иркутска горело два дома.