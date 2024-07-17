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Топ-5 новостей в Молдове на 17 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 76% 754 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

1. Молдавские гастарбайтеры в шоке от наших цен на квартиры: «Я в Парме купил двухкомнатную квартиру за 35 тысяч евро, а в Кишиневе самая дешевая стоит 50 тысяч».

2. У Кишинева с Одессой будет час разницы во времени, в Молдове продолжают мучить людей и переходить на зимнее время: Почему от перевода стрелок никакой выгоды — одни только убытки и болезни.

3. Жара продолжает добивать Молдову: Опять нас ждут +40 и даже больше.

4. Шокирующий случай в Молдове: В Каларашском районе двое мужчин вызвали скорую помощь и жестоко избили врачей.

5. Страшное ДТП в Румынии: Семья из Молдовы попала в аварию, мама и дочь в тяжёлом состоянии.

экономика
недвижимость