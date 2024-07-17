Топ-5 новостей в Молдове на 17 июля

1. Молдавские гастарбайтеры в шоке от наших цен на квартиры: «Я в Парме купил двухкомнатную квартиру за 35 тысяч евро, а в Кишиневе самая дешевая стоит 50 тысяч».
2. У Кишинева с Одессой будет час разницы во времени, в Молдове продолжают мучить людей и переходить на зимнее время: Почему от перевода стрелок никакой выгоды — одни только убытки и болезни.
3. Жара продолжает добивать Молдову: Опять нас ждут +40 и даже больше.
4. Шокирующий случай в Молдове: В Каларашском районе двое мужчин вызвали скорую помощь и жестоко избили врачей.
5. Страшное ДТП в Румынии: Семья из Молдовы попала в аварию, мама и дочь в тяжёлом состоянии.