В Казани укрепят склоны на территории Зилантова монастыря

Свято-Успенский Зилантов монастырь — одна из древнейших православных обителей Татарстана, основанная в 1552 году после взятия Казани по указанию царя Ивана Грозного. После того, как в 1559-и разлив Волги подмыл и разрушил стены монастыря, его перенесли на вершину горы. Основной архитектурный ансамбль сложился в XVII веке, но из него уцелели лишь сильно перестроенная Всехсвятская церковь 1681 года и настоятельский корпус начала XIX века.