В Екатеринбурге крестным ходом ночью прошли порядка 45 тыс. верующих

Царский крестный ход прошел от Храма-на-Крови до обители на Ганиной Яме, паломники отправились после 2:00. При прибытии в монастырь рано утром состоялся молебен страстотерпцам у шахты № 7. В молитвенном шествии верующие пронесли ковчег с мощами четырнадцати святых Екатеринбургской митрополии, а также переданный перед ходом в дар Екатеринбургской епархии ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который останется в Екатеринбурге.
Перед ходом прошла ночная Божественная литургия при участии 13 архиереев РПЦ. Богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, митрополит Филиппопольский Нифон, а также митрополиты из Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), епископы из Свердловской области и других регионов. В богослужении приняли участие Олег Чемезов, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, замглавы области Валерий Чайников и другие.
В мероприятиях также поучаствовали потомок Николая I и доброволец СВО Гавриил Дорошин и потомок повара Николая II Ивана Харитонова, который погиб с семьей Романовых, публицист Петр Мультатули.
Напомним, в центре Екатеринбурга ночью и утром перекрывали участки улиц из-за шествия паломников с 2:00 до 8:00. Мероприятия «Царских дней» продлятся до 21 июля. Ковчег с частью пояса Богородицы ранее привозили в Екатеринбург из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга во время всероссийского молебна о Победе.