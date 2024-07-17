В Екатеринбурге крестным ходом ночью прошли порядка 45 тыс. верующих

Перед ходом прошла ночная Божественная литургия при участии 13 архиереев РПЦ. Богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, митрополит Филиппопольский Нифон, а также митрополиты из Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), епископы из Свердловской области и других регионов. В богослужении приняли участие Олег Чемезов, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, замглавы области Валерий Чайников и другие.