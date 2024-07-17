Как спасти себя и дом при лесном пожаре

«Если пожар подошел к жилым строениям, и люди чувствуют силы противостоять огню, то сначала нужно охлаждать конструкции, которые еще не загорелись, но могут разгореться в любой момент. Можно поливать стены водой, пытаться ликвидировать горение в постройках рядом, например, развалить их, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания», — поясняет специалист.