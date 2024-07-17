Как спасти себя и дом при лесном пожаре

Однако жители и гости жарких регионов могут обезопасить себя и природу от опасных последствий.
«Первое правило для человека, который находится рядом с местом событий и не пострадал от огня, — сразу проинформировать органы пожарной охраны о возникшем событии. Почти в каждом телефоне сейчас есть схема геолокации, поэтому при звонке в дежурную службу оператор сможет определить место, откуда звонящий сообщает о чрезвычайной ситуации», — объясняет эксперт.
Далее, если под рукой есть любые средства для первичного пожаротушения, например, вода, песок или укрывной трудногорючий материал, человек должен приступить к локализации пожара. По словам эксперта, «очень просто потушить горящую спичку и практически невозможно лесной пожар».
«Но нужно понимать, что огонь — опасное явление. Заигрываться в пожарных тоже не стоит».
В случае, если силы не равны, по словам Кузнецова, нужно постараться трезво оценивать ситуацию. Важно определить направление ветра и постараться покинуть опасную зону. Далее следует обратить внимание на рельеф. Существенной преградой для пожара является асфальтированная или любая широкая дорога, канал с водой, речки, холмы и овраги.
«Если пожар подошел к жилым строениям, и люди чувствуют силы противостоять огню, то сначала нужно охлаждать конструкции, которые еще не загорелись, но могут разгореться в любой момент. Можно поливать стены водой, пытаться ликвидировать горение в постройках рядом, например, развалить их, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания», — поясняет специалист.
При этом он подчеркивает, что все нужно делать аккуратно и не рисковать человеческими жизнями.
В домах важно сразу убрать все легковоспламеняющиеся предметы и поберечь газовые баллоны — по возможности убрать их в безопасное место.
Помимо домов, горят и автомобили. Несмотря на иллюзию «железного корпуса», внутри машины есть много горючих элементов, которые при нагревании выше 600 градусов могут еще и взорваться.
«Нужно отогнать автомобиль как можно дальше от очага возгорания, вплоть до того, что загнать его в воду. Утопленную машину еще можно восстановить, а вот сгоревшую — нет», — завершил Кузнецов.